南台大地震 工程會：受損公設重建完工率85％
2017-02-03 15:24
去年2月6日的6.4級的南台大地震，造成台南市出現嚴重災情。（資料照，記者張忠義攝）
〔記者徐義平／台北報導〕去年2月6日的6.4級的南台大地震，造成南部縣市出現嚴重災情，當時行政院也核定台南市公共設施復建經費4.39億元，協助市府推動重建工作，而且目前完工率已達85%。
工程會表示，當時災後立即啟動復建經費補助專案，會同內政部、教育部等展開現勘，於2016年3月中完成逾兩百件復建工程之審議工作，並於隔月召開專案平台會議，協助臺南市政府加速提高執行效率及品質。
截至目前為止，1千萬元以下工程，除1件施工難度較高案件外，其餘130件已全數完工，另有9件金額達1千萬元以上的案子，市府也正積極趕辦中。
行政院為協助地方政府加速災後公共設施修復，已由工程會統籌建立完整協助機制，2016年度核定包括地震、豪雨、颱風等5項天然災害復建專案，經費達53.68億元，工程會持續追蹤辦理情形外，近期也將再次召開專案平台會議，於汛期前盤點執行情形，協助地方政府儘速完成復建工程。
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