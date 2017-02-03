| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林民宅火警 傳1人受困屋內
 首頁 > 財經

南台大地震 工程會：受損公設重建完工率85％

去年2月6日的6.4級的南台大地震，造成台南市出現嚴重災情。（資料照，記者張忠義攝）

2017-02-03  15:24

〔記者徐義平／台北報導〕去年2月6日的6.4級的南台大地震，造成南部縣市出現嚴重災情，當時行政院也核定台南市公共設施復建經費4.39億元，協助市府推動重建工作，而且目前完工率已達85%。

工程會表示，當時災後立即啟動復建經費補助專案，會同內政部、教育部等展開現勘，於2016年3月中完成逾兩百件復建工程之審議工作，並於隔月召開專案平台會議，協助臺南市政府加速提高執行效率及品質。

截至目前為止，1千萬元以下工程，除1件施工難度較高案件外，其餘130件已全數完工，另有9件金額達1千萬元以上的案子，市府也正積極趕辦中。

行政院為協助地方政府加速災後公共設施修復，已由工程會統籌建立完整協助機制，2016年度核定包括地震、豪雨、颱風等5項天然災害復建專案，經費達53.68億元，工程會持續追蹤辦理情形外，近期也將再次召開專案平台會議，於汛期前盤點執行情形，協助地方政府儘速完成復建工程。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 0206南台強震 公共設施 工程會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：南台大地震 工程會：受損公設重建完工率85％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.