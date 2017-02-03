| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林民宅火警 傳1人受困屋內
 首頁 > 財經

三大法人賣超49億 外資賣超52億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣49.92億元。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-03  15:10

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣49.92億元。

外資今天賣超52.34億元，投信賣超0.98億元，自營商買超3.40億元。三大法人合計賣超49.92億元。

台股今天漲26.59點，收在9455.56點，成交值新台幣992.43億元。

106年02月03日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,396,384,370 1,135,998,450 260,385,920
自營商（避險） 4,211,515,840 4,132,037,881 79,477,959
投信 1,304,051,406 1,402,108,473 -98,057,067
外資及陸資 28,176,933,528 33,411,522,852 -5,234,589,324
合計 35,088,885,144 40,081,667,656 -4,992,782,512

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三大法人 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：三大法人賣超49億 外資賣超52億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月3日‧星期五‧丁酉年正月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.