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刮刮樂熱賣！台彩再推2款 總獎金逾17億元

2017-02-03  13:57

〔記者鄭琪芳／台北報導〕過年期間刮刮樂熱賣，台灣彩券公司今趁熱再推出2款刮刮樂「大富翁」及「心花朵朵開」，其中「大富翁」最高獎金500萬元、中獎率約42%；「心花朵朵開」頭獎200萬元、中獎率35.02%，2款刮刮樂共有逾304萬個獎項，總獎金逾17億元。

台彩表示，「大富翁」每張售價500元，共有3個500萬元的頭獎，遊戲則有5個刮區，分別以豪宅、鑽錶、跑車、重機與黃金噴泉圖案為元素，營造出成為大富翁的快感，玩法簡單且充滿樂趣，提供14次中獎機會，中獎率約42%，總獎金超過10億元。

另外，「心花朵朵開」每張售價200元，共有5個200萬元的頭獎，總獎項超過178萬個，中獎率約35%，共有8局「刮二中二」遊戲，只要刮出2個相同金額即得該獎金；票面設計採用五彩繽紛、嬌豔欲滴的玫瑰花圖案，充滿浪漫情調，符合即將到來的情人節氣氛。

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  • 台彩今再推出2款刮刮樂「大富翁」及「心花朵朵開」；其中「大富翁」每張售價500元，有3個500萬元的頭獎，中獎率約42%，總獎金超過10億元。（圖由台彩提供）

    台彩今再推出2款刮刮樂「大富翁」及「心花朵朵開」；其中「大富翁」每張售價500元，有3個500萬元的頭獎，中獎率約42%，總獎金超過10億元。（圖由台彩提供）

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