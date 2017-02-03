誤傳張忠謀重傷 王欣儀致歉 網友怒批沒誠意

2017-02-03 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員王欣儀神隱多時後，今日在臉書粉絲專頁向台積電董事長張忠謀、社會大眾致歉，表示身為公眾人物應更加謹言慎行，但「深感遺憾」部分媒體、網民引用、傳播錯誤不實、簡化的報導，809字滅火文引起網友討論。

王欣儀日前轉述張忠謀在夏威夷自宅泳池畔跌倒，傷勢不輕，後證實轉述過於誇張，而遭網友罵翻要求踹共。針對外界質疑避不見面，王欣儀否認，聲稱因手機當機、匆忙忘記帶出、長途飛航旅程，強調並非神隱。

至於被控爆料、刻意針對此事發布消息，她則喊冤，「只是在年節旅遊文間中段提及，晚餐聽聞跌倒不克出席，要回台灣，所以大家都很關心擔心，表達祈福祝禱之意」，駁斥不致沒有「年假股市沒有開市的common sence」 。

另外，外界批評她轉述內容不實，王欣儀解釋「關心則亂」，聽到長輩跌倒很緊張，加上「因實際情況不清、傷勢不明，難免第一時間關心討論間會合理擔心」，才會以餐敘現場聽聞討論的氣氛與情境、心情，推測張「應」傷勢不輕。

針對王欣儀的滅火文，部分網友給予讚賞，要她加油，但也有網友表示，「有時間刪文卻沒間PO文，你的臉書這麼特別啊？」、「所以現在是要表達自己無辜，然後再拿別人講的話，來嗆其他罵王議員的人囉？」、「我覺得媒體報導不是主因耶，是你在沒有證據看到本人就說應該傷的不輕」，質疑「如果覺得是媒體誤會你幹嘛要自己刪文呢？」反諷「她果然是記者出身，很會瞎編」、「硬凹只是更難看而已」、「台gg應該要告她才對」，部分網友則嗆，「道歉就道歉，解釋這麼多反而讓人覺得沒誠意，還在為自己辯護」。