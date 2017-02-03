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昇達科去年第四季每股獲利1.63元

2017-02-03  13:42

〔記者王憶紅／台北報導〕昇達科（3491）2016年第四季單季及全年度營收雙雙創下歷史新高，合併毛利率也在第四季大幅拉高到41.6%，而單季稅後盈餘0.93億元，季增66.5%，年增84.4%，單季每股獲利1.63元。

就2017年，昇達科指出，來自客戶端的強勁需求，更讓昇達科正面樂觀看待新一年度的增長，預期營收及獲利成長可望更優於去年度。

昇達母公司在去年第四季除了與長年耕耘的一線系統大廠建立更密切的合作外，在關鍵成長型市場的布局也在拉高實際出貨額，而在獲利方面，由於生產效益的精實改善以及集團成本費用的管控。

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  • 昇達科去年第四季每股獲利1.63元。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

    昇達科去年第四季每股獲利1.63元。（記者王憶紅翻攝雅虎股市）

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