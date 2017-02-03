台股收盤上漲26.59點 報9455.56點
2017-02-03 13:36
台北股市今天收盤上漲26.59點，漲幅0.28％，報9455.56點，成交金額為992.43億元。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲26.59點，漲幅0.28％，報9455.56點，成交金額為992.43億元。
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