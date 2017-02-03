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煞不住！新台幣早盤一度重現30字頭

2017-02-03  12:16

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率於雞年搭上過站不停的升值特快車，繼昨日大漲超過2角，今天早盤持續呈現勁揚格局，盤中一度升破31元大關，睽違1年半重現「30」字頭價位。

新台幣中午暫以31.057元兌1美元作收，升值4.4分，台北外匯經紀公司成交量為7.62億美元。

外匯交易員表示，不同於昨天外資操作未有明顯方向，盤初外商銀行積極拋售美元，成為推升新台幣續揚的重要動能，進口商則是逢低搶接，並帶動匯市量能擴增。

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  • 新台幣中午暫以31.057元兌1美元作收，升值4.4分，台北外匯經紀公司成交量為7.62億美元。（資料照）

    新台幣中午暫以31.057元兌1美元作收，升值4.4分，台北外匯經紀公司成交量為7.62億美元。（資料照）

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