被查壟斷恐繳470億元罰款 華碩：配合調查

2017-02-03 13:26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕歐盟反壟斷委員會昨（2）日針對15家電子遊戲、電子製造商、旅遊公司和飯店業者進行「是否透過限制網路零售商，自行訂價的商業壟斷行為」進行調查，其中包括台灣電子大廠華碩（2357），罰款上看470億元台幣。華碩透過重大訊息證實此事，並表示「公司一向重視法規遵循，針對本項歐盟調查，華碩將與主管機關合作，配合調查。」

歐盟重視商品售價透明化，商品售價在特定網路與其他通路有價差者，將構成壟斷行為；一旦被歐盟認定違反法規，最高會被處以公司全球營收10%。去（2016）年營收逾4700億元的華碩，可能面臨470億元罰款。華碩早盤股價走低，截至12:03，下跌0.93%，報266.5元。

歐盟執委會委員、有「丹麥鐵娘子」之稱的Margrethe Vestager指出：電子商務應該要給消費者更多商品和服務選擇，以及跨國採購的機會，但經調查後發現，有些公司試圖剝奪消費者上述的權益，使消費者無法以較具競爭力的價格購買商品。但歐盟聲明中未提及華碩被調查的產品有哪些，也沒有提到這項調查要多久才有結果。

這次歐盟執委會將針對3類不同產業的反壟斷行為做個案調查。第一案為台灣華碩、日本品嘉（Denon）、馬蘭士（Marantz）、先鋒（Pioneer）、飛利浦（Philips）等5大電子製造商公司。

第二案則是電子遊戲公司，代表作為惡靈古堡、洛克人等遊戲的日本大廠卡普空（Capcom）、日本街機遊戲商萬代南夢宮（Bandai Namco），美國ZeniMax、法國Focus Home、歐洲的Koch Media等。

第三案為跨國旅遊公司：托馬斯庫克（Thomas Cook），勝景遊（Kuoni）、途易（Tui）、雷韋（Rewe）以及美利亞飯店（Melia Hotels）。