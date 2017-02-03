誤傳彭淮南擁有勤美璞真 央行：彭從未是豪宅住戶

2017-02-03 11:30

〔記者盧冠誠／台北報導〕昨日有某家電視新聞網報導，「央行總裁彭淮南都曾是豪宅『勤美璞真』的住戶」，對此，中央銀行今天鄭重澄清並強調，彭總裁從未是豪宅住戶。

據了解，該篇報導應屬該媒體「標題誤植」且未經過嚴格審稿，導致發生錯誤。

事實上，2012年6月市場傳出正對台北市大安森林公園的「勤美璞真」以每坪304萬元成交，讓每天清晨都會到大安森林公園快走的彭淮南相當震驚，最後查出根本是炒作。

沒多久，央行於2012年第二季理監事會議祭出「豪宅版」針對性審慎措施，嚴控豪宅貸款成數，同時沒有無寬限期，至今仍未鬆綁。

對於為何目前仍繼續管控高價住宅房貸，彭淮南曾於去年第三季央行理監事會議上表示，豪宅價格波動大、風險性高，加上6成比例也不低，所以全體理事一致決定（續予規範）。

而彭淮南一直以來都住在台北市麗水街一間老公寓，名下也沒有一張股票，且他的年薪約250萬元，即使工作一年不吃不喝，都買不起一坪頂級豪宅。