台股開盤上漲21.09點 報9450.06點
2017-02-03 09:02
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲21.09點，漲幅0.22％，報9450.06點，成交金額為12.62億元。
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