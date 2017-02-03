2/3重要財經新聞一覽

2017-02-03 08:16

自由時報財經︰台幣「雞」情演出 狂升2.59角

雞年匯市開紅盤，新台幣延續猴年「猴賽雷」（好犀利）升勢，雞年展現「鶴立雞群」格局，盤中最高一度飆升三．四角，終場仍強升二．五九角，為近一個月最大升幅，以三十一．一○一元兌一美元作收，創下近十九個月新高，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量十．三八億美元。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰新春行情 台幣「雞」升2.59角

金雞年台股開紅盤失利，指數紅翻黑，9500點驚鴻一瞥，終場下跌18.98點、收9428.97點；相較台股疲弱表現，台幣匯率卻上演暴衝、補升行情，以31.101元兌1美元作收，不僅創19個月新高，單日升值2.59角，也創近1個月來的最大單日升值紀錄。

工商時報財經︰雞年紅盤 股市爆量 匯市衝高

金雞年台股昨（2）日開紅盤，受到川普新政不確定性影響，國際熱錢湧向亞洲，台股終場爆量1,479億元小跌18點，9,500點得而復失，匯市也開紅盤，新台幣匯率飆升2.59角，一度逼近31元大關。外資法人指出，從新台幣暴升2.59角來看，國際熱錢湧入台北股匯市趨勢並未改變，指數上萬點指日可待。

經濟日報財經︰央行放手 台幣升向31

雞年匯市開紅盤，新台幣上演補升行情。匯銀主管指出，春節期間美國新任總統川普的移民禁令與指稱中國、日本操縱匯率等言論，使美元指數跌破100大關，新台幣匯率昨（2）日開高走高，強升2.59角，為近一個月最大幅度，終場收31.101元，創一年七個月新高。成交量為10.38億美元。

星島日報財經︰儲局加息條件增 港按息未虞急升

聯儲局在美國總統特朗普就任後首次議息，一如預期按兵不動。金管局指，美國循序漸進加息的條件增強。一般預計，全年美國會加息3次，惟本港銀行體系結餘相當充裕，香港同業拆息上升的機會較大，實際按揭利率亦不會有太大變化。