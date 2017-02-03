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等候就業報告 美股幾乎收平盤

2017-02-03  05:52

〔中央社〕華爾街股市今天收盤幾乎持平，美國即將公布重要的就業報告，市場交易趨審慎。

明天公布的就業報告料將顯示，美國經濟今年1月新增17萬個工作，失業率持穩，維持4.7%。

道瓊工業指數終場微跌6.03點，或0.03%，收在19884.91點。

標準普爾500指數微漲1.30點，或0.06%，收在2280.85點；那斯達克指數小跌6.45點，或0.11%，收在5636.20點。

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