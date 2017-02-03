美股弱勢 歐股跌多漲少
2017-02-03 02:00
〔中央社〕歐洲主要股市今天跌多漲少，交易商表示，主要原因是華爾街股市因為美國企業財報多空雜陳而走弱。
倫敦股市終場上揚0.5%，收在7140.75點。
法蘭克福股市DAX 30下跌0.3%，收在11627.95點；巴黎股市CAC 40指數持平，報4794.29點。
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