彩券攤昔曾被搶 今開出百萬元刮刮樂大獎

曾被搶的林怡芬，今販售刮刮樂彩券給一對帶著女兒的夫妻，竟開出一百萬元大獎，圖為中獎彩券。（記者王善嬿翻攝）

2017-02-02 22:48

〔記者王善嬿／嘉市報導〕罹患右腦萎縮的彩券攤商林怡芬，104年曾被搶匪搶走貸款近17萬元買的刮刮樂彩券，皇天不負苦心人，親友、客人見她不畏艱難擺攤，幫她買玻璃櫃擺放彩券防竊、買彩券等提供協助，林怡芬彩券攤也時來運轉，繼去年農曆春節，有客人買100元刮刮樂中獎50萬元，今天大年初六清晨，一對夫妻帶著女兒買剩餘2000元面額刮刮樂，竟刮中一百萬元大獎，一家人獲知得獎，興奮高喊「中百萬元獎金了！」

林怡芬好友、林森里長王廣禮今天上午前往祝賀，他說，林怡芬與林母的彩券攤就在興中街、北榮街，仁武宮附近，客人上門光顧，除是幫助自力更生的林怡芬，也因她賣的彩券時常開出大獎。

王廣禮表示，這對中百萬元的夫妻，是今天凌晨1點多，林怡芬跟母親收攤前購買彩券，起初花6千元買了3張面額2千元彩券，中了3萬元，之後見彩券只剩下5張，便再花1萬元「全包」，未料因此刮中100萬元，還包了1萬元紅包贈給林母吃紅，祝賀她們生意興隆。

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