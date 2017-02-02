東森購物衝2020年營收330億元
2017-02-02 21:07
〔記者王憶紅／台北報導〕東森集團董事長王令麟指出，東森購物去年營收160億元，希望以每年20-30%成長，今年營收目標190億元，預計到2020年營收目標可超越330億元，並在當年上市櫃，中長期更以成為跨境電商為目標。
東森國際持股58%的森森百貨，預計今年4月1日與東森購物正式合併，合併後，東森國際以及子公司持股東森購物約25.87%。法人指出，森森百貨去年營收約80億元，獲利約4億元，與東森購物合併後，今年營收目標190億元，獲利可望達8億元。
東森國際在連續虧損6年後，去年在出售關渡土地、小巨蛋公司股權案下，每股獲利 0.7元。法人指出，雖然第四季因散裝、倉儲表現不佳，恐將虧損，不過，全年仍將獲利，今年營收因旗下森森百貨與東森得易購合併而增加，獲利方面則需視散裝市場表現而定。
東森購物去年營收160億元，電視頻道貢獻55%，電商網路約35%，剩下為型錄以及其他。東森購物延攬前Yahoo台灣與香港電子商務事業群總經理與副總裁王志仁，擔任東森購物電商事業部執行長，並將加入東森集團決策委員會擔任常務委員，進入集團核心。延攬王志仁後，電商網路佔比目標是否要提高？王令麟表示，東森購物希望每年以20-30%成長，今年以190億元為目標，預計到2020年營收目標可超越330億元。
王志仁加入東森購物後，以改變商品結構，力守毛利，以及供應鏈為主。
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