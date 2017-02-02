台股今跌18.98點 三大法人買超20.4億
2017-02-02 15:12
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣20.4億元。
外資今天買超5.91億元，投信買超3.56億元，自營商買超10.93億元。三大法人合計買超20.4億元。
台股今天跌18.98點，收在9428.97點，成交值新台幣1327.7億元。
|106年02月02日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,886,417,650
|1,641,916,706
|244,500,944
|自營商（避險）
|3,856,062,223
|3,007,417,048
|848,645,175
|投信
|1,597,184,610
|1,240,706,279
|356,478,331
|外資及陸資
|58,967,030,493
|58,375,954,840
|591,075,653
|合計
|66,306,694,976
|64,265,994,873
|2,040,700,103
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