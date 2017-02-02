台股雞年開紅收綠 收跌18點報9428點

2017-02-02 14:35

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台幣升值今日以31.16新台幣兌1美元，升值2角，創18個月新高，人民幣、美元走弱，外資匯入，成交量衝上1300多億元，是繼2015年8月、1年半來大量，可惜大型權值股台積電（2330）、中華電（2412）、聯發科（2454）、可成（2474）走跌，加上部分獲利了結賣壓，股市開盤隨即開高至9500點，9點半後回落至9500點下，尾盤雖有大單敲進，但收跌18點報9428點。

台股今日最高來到9521點、最低9413點，價差108點，漲停28家、跌停15家。權值股表現部分，台積電（2330）下跌1元，報184.5元；大立光（3008）漲幅超過2％，最高來到4580元，後收4550元；中華電收100元，跌1.96％；聯發科收204.5元，跌4.22％；可成收250.5元，跌1.76％；群創漲7.58%，報14.2元；友達漲3.88％，報13.4元。

漲停股部分，包括太陽能的中美晶、玉晶光，鋼鐵類股中鴻、興燁、千興，生技類股基因、聯亞。

Uber在台違法載客4年，交通部累計罰鍰11億元，北市監理所今（2）日對Uber開出首張裁處書，Uber宣布將於2月10日（下週五）起，暫停在台灣的車輛分享媒合平台服務。經營計程車的台灣大車隊（2640）衝上漲停，報53.9元。

UA股價在近兩個交易日跌幅超過25％，報18.8美元，為3年多來新低；紡織股王儒鴻（1476）股價跌停鎖死，報292.5元；紡纖類股齊下挫，跌5％。得力（1464）股價最低來到24.3元，半根跌停；銘旺實 （4432）開平走低，最低44.1元，下跌2％。