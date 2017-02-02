擔憂一例一休 元月消費信心創近四年新低

2017-02-02 14:03

〔記者王孟倫／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布1月消費者信心指數（CCI），為74.35點，創下2013年2月以來、近四年新低。中大台經中心表示，本次調查以「就業機會」及「物價水準」信心降幅度最大，主要是「一例一休」政策上路，讓民眾有疑慮，擔心不利於未來就業環境及物價受影響而上揚。

台經中心這項元月CCI調查，是雞年第一個公布的財經調查數據，但並沒有帶來好消息；本次調查中，六項指標（投資股票時機、國內經濟景氣、國內物價水準、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機及就業機會）全數呈現下降。

其中，CCI的六項指標全數下降，並以「未來半年國內就業機會」下降幅度最大，不僅連11月下滑，更創2011年4月以來低點。

對此，台經中心主任吳大任直言，因為新政策「一例一休」上路，各界有很多不滿聲音，消費者也會感受到未來物價可能上漲、業者提供的工作機會可能減少，若企業精簡人事成本，就業機會自然變少。

這項調查是在1月19日至21日，以電話訪問的方式進行，共訪問2,424位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。