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備妥逾200億元銀彈 華南金吳當傑：三箭齊發力挺政府

華南金（2880）董事長吳當傑今天率領金控同仁及集團旗下子公司高階主管，舉辦新春賀歲團拜。（記者盧冠誠攝）

2017-02-02  13:41

〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金（2880）董事長吳當傑今天率領金控同仁及集團旗下子公司高階主管，舉辦新春賀歲團拜，他除了訂下獲利要持續成長的目標，還備妥逾200億元銀彈，三箭齊發力挺政府經濟政策。

華南金連續2年稅後盈餘超過140億元，據了解，內部今年訂下至少160億元以上獲利目標。

展望雞年，吳當傑指出，近期各項經濟數據都呈現溫和成長，但風險是背後面臨全球的挑戰，例如美國總統川普的財經及非財經政策，以及歐洲多國大選等，必須密切注意這些事件會帶來什麼影響，並隨時做好因應。

吳當傑表示，華南銀行身為公股銀行，一定會配合政府推動相關經濟政策，包括協助發展「五加二」創新產業、新南向的產業融資，以及推動都市更新等三大項，內部皆已積極規劃並執行。

吳當傑說，今年華銀對「五加二」產業放款至少成長100億元，並設定180億元為努力目標；新南向融資則要超過90億元；都更部分，今年只少會有一到兩個成功案例，其中，華銀的一間自有行舍若與當地居民整合成功，預計3月就有機會取得建照，未來可創造建商、住戶、銀行三贏，甚至多贏的局面。

對於台股後市，曾擔任國安基金執行秘書的吳當傑笑說：「我常自我解嘲臉上寫著股市兩字！」

吳當傑認為，外資挑選市場，會以公司治理及長期投資報酬（殖利率）列入重點考量，這兩方面台股都具有優勢，且外資現在依舊停泊在台股，未大幅移動。

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