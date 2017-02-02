新春團拜 蔡慶年：目標兩年內一銀獲250億
第一金控今日舉行新春團拜，董事長蔡慶年表示，目標兩年內一銀獲利要衝上250億元。（記者吳佳蓉攝）
［記者吳佳蓉／台北報導］春節假期結束，今日開工首日第一金控（2892）照例舉行新春團拜，董事長蔡慶年表示，雞年將續朝利基型、數位型及幸福性銀行及區域性金融機構的目標前進；目標兩年內，金控旗下的第一銀行稅後盈餘成長至250億元，整體金控市值維持、甚至超越年成長18%步調。
蔡慶年於團拜致詞時，先提醒同仁，年假已結束，「心要回來了，」外在環境變化快速，一切就看自己如何掌握。去年第一金表現亮眼，稅後盈餘173億元，較前年成長8.5％，主要力道來自第一銀行，一銀已連續6年獲利超過百億，去年更達204.7億元，未來要挑戰兩年內達250億元目標。
蔡慶年指出，根據最新、依市值排名的「台灣百強企業調查」，第一金以市值2060億元、年成長18%成績，排名第25，成長速度雖為入榜金融機構中最快，但在金控業中仍排第五，因此目標今年要維持年成長18%表現，甚至超越18%。
話鋒一轉，他表示，去年一銀賺逾200億，但金控稅後盈餘僅173億元，顯示有些子公司表現不佳，拖累金控表現，希望今年能有所改善。此外，第一金去年發生ATM盜領案、詐貸案等不好的事，雞年必須持續加強落實內部作業程序，特別是資安，去年第四季還是發現子公司、銀行出現「做事馬虎」情形。
蔡慶年指出，今年起，子公司、銀行若資安等內控環節若再出包，將採「連坐法」，咎責不只是追究分行經理，層級將提升至總行。至於咎責後如何懲處，他回應，管理方式有很多，不一定是記申誡，調職也是方式之一。新的一年希望使金控「減分」的負面因素不要出現。
至於雞年重點發展方向，他表示，成為利基型、數位型及幸福型銀行及區域性金融機構，依舊是發展重點，將持續擴展海外擴點，尋找未來獲利來源。數位化部分，將持續投入大數據、區塊鏈的發展，提升數位分行、智能客服服務，勉勵同仁發揮創意，加快反應速度，提高精準度，以因應數位時代挑戰。
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