嘉義縣治特區豪宅建商跑路 地主接手今開工
2017-02-02 13:04
連勝事業機構承接崧園的豪宅建案，今天發送手電筒贈品給已預購的屋主。（記者王善嬿攝）
〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣建商崧園建築機構負責人黃順仁，去年底驚傳因中國客減少、資金調度出包，旗下預定打造的五星級酒店營運夭折，在太保市祥和路二段的「崧園LV」豪宅工程也停工，六十二歲地主羅清元年輕時離鄉打拚，如今事業有成，想到前縣長李雅景曾鼓勵他，「朴子囝仔要重情重義重承擔」，羅得知工程停工，為避免已購屋的三十二名屋主權益受損，決定承接，今天舉行開工儀式，並將建案更名為故宮蘭苑。
去年預訂房屋的黃姓教師說，剛聽說建商資金出問題時，一度擔心房子蓋不好、錢拿不回來，不過後續處理進度建商都有保持聯絡，現在新的公司承接、繼續興建，她對新團隊有信心，只期許要維持高施工品質。
羅清元今天與太太鄭秀珠、員工一起出席開工儀式，他致詞向屋主喊話，「打斷手骨顛倒勇」，保證施工品質一定以他們自住的需求去興建，包括營造商、包商都沒換，只有老闆換。
前縣長李雅景今出席祝賀說，民國80幾年時，縣治特區剛開始發展，附近很荒涼、蕭條，他得知羅清元在北部發展，對地方發展很有熱忱，請他回鄉投標購地，而買下該塊地。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 王欣儀亂爆張忠謀重傷 謝金河：投資人可能求償
- 獨鍾大直 江丙坤7年砸5.6億買房
- 台股雞年開紅收綠 收跌18點報9428點
- 台股收盤跌18.98點 報9428.97點
- 去年GDP估1.4% 主計總處︰景氣回溫較預期快
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 網球》從0冠陪伴到89冠 費德爾感性談愛妻
- 顧立雄函詢黨產 馬、洪有回信 朱未回
- 書迷挺川普嗆燒光《哈利波特》 J.K羅琳回應超霸氣
- 終極路線挑戰大 至少要走10天
- 阿妹慶母80大壽 席開66桌宴600族人
- 貨車司機酒駕自撞 開工第一天逆向卡國道
- Uber今拋震撼彈 學者們這樣看待「暫停服務」
- 機捷試營運首班車 民眾嘗鮮嗨體驗
- 經典賽》先發9人224轟… 美國恐怖打線搶先曝光
- 命運每況愈下 詹惟中：66歲面臨生死關卡
- 宜中體育班入包廂 親睹爆冷秀
- 喬艾爾約砲50女 坦承缺乏安全感
- 天后阿妹為母慶80大壽 周董小S同賀
- 中客不來影響大？ 他用照片反諷「淡水老街沒人啊！」
- 新春就要面對這事！法務部長：司改最重要
- 月球將撞上地球！ 壯麗奇景這麼多年後會發生…
- 台灣動漫界捐10萬送暖熊本 熊本熊親臨答謝
- 中市火警八旬夫婦遭嗆傷 翁腹部有穿刺傷
- 經典賽扛王牌 郭俊麟：沒壓力
- 多喝一杯水！董氏說好處這麼多…
- NBA》有其子必有其父！老柯瑞大秀「Logo Shot」（影音）
- 美國總統若想在白宮炒飯 原來有這些暗號...
- 屢遭點名撤換 郭芳煜：會努力到最後一天
- 打擊極端伊斯蘭 外媒爆川普將推新計畫
- 幫兒撿遙控船 父摔落湖搜救中
- 人妻疑夫外遇偷拍觸法 業者賣設備判刑更重
- 《銅鑼灣書店翻版》「被失蹤」富商登報 稱愛黨愛國
- 準備開學！新北市失業勞工子女就學補助可申請了
- 興農八壯士重生 林其緯：這是好事
- 走過一例一休 郭芳煜：最差也不會像去年
- 春節年假急診腸胃不適居多
- 春節撈一筆？ 警方直搗賭場 賭客裝病全遭逮
- 三創吸走人潮？ 光華商場業績直直落
- MLB》今年登上大聯盟？ 權威美媒評胡智為
- 張凱貞「睡著了」 雙打首輪掰
- 與王菲離婚4年後...李亞鵬傳再婚生雙胞胎
- 自由廣場》同婚法案超前立法 後患無窮
- 基隆市議會團拜 自勉監督市政打造快樂城市
- 鴨母寮與豬哥窟 燈區彩繪重現古鎮開發初期情境
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嘉義縣治特區豪宅建商跑路 地主接手今開工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分