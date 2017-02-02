嘉義縣治特區豪宅建商跑路 地主接手今開工

連勝事業機構承接崧園的豪宅建案，今天發送手電筒贈品給已預購的屋主。（記者王善嬿攝）

2017-02-02 13:04

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣建商崧園建築機構負責人黃順仁，去年底驚傳因中國客減少、資金調度出包，旗下預定打造的五星級酒店營運夭折，在太保市祥和路二段的「崧園LV」豪宅工程也停工，六十二歲地主羅清元年輕時離鄉打拚，如今事業有成，想到前縣長李雅景曾鼓勵他，「朴子囝仔要重情重義重承擔」，羅得知工程停工，為避免已購屋的三十二名屋主權益受損，決定承接，今天舉行開工儀式，並將建案更名為故宮蘭苑。

去年預訂房屋的黃姓教師說，剛聽說建商資金出問題時，一度擔心房子蓋不好、錢拿不回來，不過後續處理進度建商都有保持聯絡，現在新的公司承接、繼續興建，她對新團隊有信心，只期許要維持高施工品質。

羅清元今天與太太鄭秀珠、員工一起出席開工儀式，他致詞向屋主喊話，「打斷手骨顛倒勇」，保證施工品質一定以他們自住的需求去興建，包括營造商、包商都沒換，只有老闆換。

前縣長李雅景今出席祝賀說，民國80幾年時，縣治特區剛開始發展，附近很荒涼、蕭條，他得知羅清元在北部發展，對地方發展很有熱忱，請他回鄉投標購地，而買下該塊地。