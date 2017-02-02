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雞年匯市開紅盤 新台幣午盤狂飆逾2角

2017-02-02  12:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年匯市開紅盤，新台幣匯率早盤呈現開高走高格局，盤中升勢不斷擴大，勁揚超過2角，並往31.1元價位靠攏，但量能並未明顯放大。

新台幣中午暫以31.117元兌1美元作收，強升2.43角，台北外匯經紀公司成交量為3.57億美元。

外匯交易員表示，農曆春節期間，國際美元挫跌，美元指數失守100大關，成為新台幣盤出飆漲主因，至於外資動向方面，外商銀行操作沒有明顯動作及方向。

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  • 新台幣匯率今日開紅盤，早盤呈現開高走高格局，中午暫以31.117元兌1美元作收，強升2.43角。（路透）

    新台幣匯率今日開紅盤，早盤呈現開高走高格局，中午暫以31.117元兌1美元作收，強升2.43角。（路透）

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