雞年匯市開紅盤 新台幣午盤狂飆逾2角
2017-02-02 12:11
〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年匯市開紅盤，新台幣匯率早盤呈現開高走高格局，盤中升勢不斷擴大，勁揚超過2角，並往31.1元價位靠攏，但量能並未明顯放大。
新台幣中午暫以31.117元兌1美元作收，強升2.43角，台北外匯經紀公司成交量為3.57億美元。
外匯交易員表示，農曆春節期間，國際美元挫跌，美元指數失守100大關，成為新台幣盤出飆漲主因，至於外資動向方面，外商銀行操作沒有明顯動作及方向。
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