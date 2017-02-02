房市買氣回春？ 4都1月買賣移轉正成長
2017-02-02 11:54
台灣去年全年買賣移轉棟數24.5萬棟，創下1991年以來的新低量，不過2017年已經有觸底反彈的趨勢。（資料照，記者徐義平攝）
〔記者徐義平／台北報導〕甫開春房市便傳出好消息，除雙北市外，根據4都已發布的1月買賣移轉棟數，均較去年同期成長，其中以台南市的1月買氣表現最佳，相較去年同期大增約39％、其次為桃園市，相較去年同期大增約32％，再來為台中市量增約27％、高雄市也量增約20％。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年全年買賣移轉棟數為24.5萬棟，創下1991年以來的新低量，不過2017年已經有觸底反彈的跡象，根據4都已公布的買賣移轉棟數資料顯示，相較去年同期均有超過2成的成長表現。
曾敬德進一步，今年1月下旬為春節過年，工作天數較少，不過買賣移轉棟數仍出現明顯反彈，若考量工作天數的因素，實際上的動能可能比數據反映的更為強勁，而買賣移轉棟數能夠明顯反彈，除了市場買氣回溫以外，2016年第一季受房地合一因素干擾，導致第一季出現超低交易量的低基期，也是主因之一。
展望金雞年房市，由於政府強力調控措施已經告一段落，加上房市已經盤整約2年左右的時間，已經看到一些主張現在是長線好買點的買家進場，而在去年低基期的效應之下，金雞年第一季的移轉量就有機會出現反彈，全年移轉量可望超越去年的24.5萬棟。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 經典賽》先發9人224轟… 美國恐怖打線搶先曝光
- 南投恐龍展 孩童搗「蛋」搞破壞
- 美女搭機被趕走…空姐覺得她奶露太多
- 微熟男 星野源 大谷亮平 藤岡靛 最夠味
- 首發團邀員工與鄉親 機捷今起試營運
- 〈松山霞海城隍廟〉抽財運「下下籤」 今年恐不景氣
- （影音）傻眼！爆乳實況主無極限 邊玩電玩邊XX
- 前高官寫武俠 4本排行國台圖借閱前20名
- 命運每況愈下 詹惟中：66歲面臨生死關卡
- 美國總統若想在白宮炒飯 原來有這些暗號...
- 台灣燈會期間高鐵加開38班次 2月4日開放訂票
- 年金改革試算系統 銓敘部上線
- 蘇花公路落石交通中斷 預計上午9點前搶通
- NBA》最強老射手 卡特生涯三分球破2000顆（影音）
- 開工送愛 企業捐「百萬大紅包」
- 兩稅改案登場 牽動台股
- 在馬路上遇到這1隻 騎士當場嚇傻
- 洪曉蕾認了新歡 男方「年長5歲大仁哥」
- 謝沛恩過年吃不胖 苗條催票
- 自由廣場》「發紅包」的民主退步現象
- 基隆市議會團拜 自勉監督市政打造快樂城市
- 中市火警八旬夫婦遭嗆傷 翁腹部有穿刺傷
- 《銅鑼灣書店翻版》「被失蹤」富商登報 稱愛黨愛國
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 林昶佐：台灣獎學金 助西藏難民
- 帝國之子時完 炯植傳約滿走人
- 苗僑偉拜年兼探病 曝劉德華快出院了！
- 男士保養草本香 抗增齡臭
- 終極路線挑戰大 至少要走10天
- 罵生「跟你爸一樣愛狡辯」師判罰3千
- 彰縣團拜好萌好喜氣…
- 中捷綠線首列電車 5日抵台12日遊街
- 《大樂透》1注中頭獎
- 北北基宜大雨特報 全台18縣市注意強風
- 成龍《功夫》日撈6.8億 撂倒星爺《伏妖》
- RoadFox賽車服不便宜 偷兒「識貨」行竊
- MLB》王建民新約沒著落 4年來最漫長冬天
- 自由廣場》憑什麼資格抽「國運籤」？
- 移民禁令能反恐？逾半美國人不信
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：房市買氣回春？ 4都1月買賣移轉正成長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分