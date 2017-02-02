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房市買氣回春？ 4都1月買賣移轉正成長

台灣去年全年買賣移轉棟數24.5萬棟，創下1991年以來的新低量，不過2017年已經有觸底反彈的趨勢。（資料照，記者徐義平攝）

2017-02-02  11:54

〔記者徐義平／台北報導〕甫開春房市便傳出好消息，除雙北市外，根據4都已發布的1月買賣移轉棟數，均較去年同期成長，其中以台南市的1月買氣表現最佳，相較去年同期大增約39％、其次為桃園市，相較去年同期大增約32％，再來為台中市量增約27％、高雄市也量增約20％。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年全年買賣移轉棟數為24.5萬棟，創下1991年以來的新低量，不過2017年已經有觸底反彈的跡象，根據4都已公布的買賣移轉棟數資料顯示，相較去年同期均有超過2成的成長表現。

曾敬德進一步，今年1月下旬為春節過年，工作天數較少，不過買賣移轉棟數仍出現明顯反彈，若考量工作天數的因素，實際上的動能可能比數據反映的更為強勁，而買賣移轉棟數能夠明顯反彈，除了市場買氣回溫以外，2016年第一季受房地合一因素干擾，導致第一季出現超低交易量的低基期，也是主因之一。

展望金雞年房市，由於政府強力調控措施已經告一段落，加上房市已經盤整約2年左右的時間，已經看到一些主張現在是長線好買點的買家進場，而在去年低基期的效應之下，金雞年第一季的移轉量就有機會出現反彈，全年移轉量可望超越去年的24.5萬棟。

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