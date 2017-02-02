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東森購物挖角Yahoo王志仁 拚今年營收190億元

2017-02-02  11:15

〔記者王憶紅／台北報導〕東森購物延攬前Yahoo台灣與香港電子商務事業群總經理與副總裁王志仁，擔任東森購物電商事業部執行長，並將加入東森集團決策委員會擔任常務委員，進入集團核心。東森集團總裁王令麟表示，在延攬到電商大將王志仁加入團隊後，期許東森購物年營收目標將以每年20%-30%逐步成長，2017年營收目標為190億元；到達2020年營收目標將超越330億元。

東森國際今日開高震盪走高。

東森集團王令麟總裁在2016年即親自接觸王志仁達5次之多，為延攬頂尖人才，等待王志仁長達1年時間，伯樂終覓得千里馬，王志仁於2017年2月2日正式上任。

在此之前，王志仁曾先後歷任Yahoo台灣與香港電子商務事業群總經理與副總裁，東森指出，王志仁對於雅虎發展B2B2C超級商城的業務模式建立貢獻良大，王志仁在雅虎長達8年多的工作歷練，曾負責雅虎購物、雅虎超級商城、及雅虎拍賣等3個事業單位。

王令麟表示，在過去東森購物以電視購物事業為主力事業，長期至今皆位居國內電視購物第一名的市場領導品牌；他進一步表示，未來3年內，電商事業群將是東森購物全力打造的事業體。

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  • （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

    （記者王憶紅攝）翻攝雅虎股市。

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