台電將成立天然氣事業小組 自行購氣接收
2017-02-02 10:53
〔記者黃佩君／台北報導〕台電過去與中油爭第三接收站失利，未來為供應台中火力發電廠及協和電廠改天然氣機組用氣所需，台電董事長朱文成今日宣布將成立小組自主天然氣事業。朱文成說，年後立刻召集跨系統、單位人員組成專案小組，正式自主採購天然氣，目前基隆協和電廠已有協和天然氣接收站，已規劃在台中港內也設站，未來新機組天然氣都由台電自行進口。
台電今舉行新春員工團拜，朱文成表示，今年台電有三項任務需克服，其中一項便是自主採購天然氣。朱文成表示，農曆年後將召集跨系統、跨單位同仁組成專案小組，正式自主採購天然氣，目前協和電廠已有台電的協和天然氣接收站，規劃在台中港內、台中電廠北邊也設置接收站，未來新機組的天然氣都由台電自行進口。
朱文成也強調，協和電廠目前燒油，未來既不可能燒油也不可能燒煤，將轉型為天然氣；但基隆供氣很難，因此台電將自建天然氣接收站，希望在2025年前完成。他也強調，目前協和接收站已送到經濟部進行可行性研究。因未來規劃天然氣占供電50％，且台中電廠新機組、通宵4到6號機均是燃氣，朱文成表示，「多一個公司共同參與天然氣，應該對國家社會有幫助」。
而對小組營運，朱文成表示，目前小組還沒有正式編制，但當初爭取第三接收站時已有基礎，現在再把人湊在一起，就能更具體執行，過完年就開始準備。
而對今年供電，朱文成直言，「今年比去年更為嚴峻」，但目前已購買緊急發電機、聚合購電（aggergate），且部分需要除役的機組都延役到第二年，強調環境非常艱困，希望同仁上下一心提高機組可靠度，新機組趕快加入供電行列。
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