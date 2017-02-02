聯發科展望不如預期 開盤重挫

2017-02-02 10:44

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）去年第4季毛利率再創低，法說會釋出保守看法，本季毛利率仍有下探壓力，多家外資調降聯發科目標價，聯發科今日開盤重挫逾3％，股價創近8個月新低。

聯發科預估第1季合併營收季減14％至22％，毛利率持續面臨下滑壓力，約落在32.5％至35.5％，外資認為，聯發科本季表現比預期更為疲弱，對本季獲利保守看待。