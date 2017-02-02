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張忠謀無恙 台積電開紅盤

台積電董事長張忠謀（後左）1日晚間與妻子張淑芬（後右）一起返台，兩人經從停機坪經由商務中心通關後離開桃園機場。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-02  09:29

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀傳跌倒，傷勢引發關注，昨天深夜返台證明身體無恙，讓各界鬆了一口氣，今天台積電開紅盤慶祝，上午9:25報188.5元，上漲 3元，漲幅逾 1%。

《經濟日報》報導，台積電業績優異，市值4.79兆元，占台股市值17.35%，為台股最大市值比重，一年就能賺3342億元比台灣全體銀行加起來都賺得多。

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  • 台積電開紅盤。（圖擷取自yahoo股市）

    台積電開紅盤。（圖擷取自yahoo股市）

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