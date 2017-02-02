台股開盤漲54.30點 報9502.25點
2017-02-02 09:03
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲54.30點，漲幅0.57％，報9502.25點，成交金額為78.49億元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 命運每況愈下 詹惟中：66歲面臨生死關卡
- 經典賽》先發9人224轟… 美國恐怖打線搶先曝光
- 愛女與死神拔河 爸媽心碎淚崩
- 《大樂透》1注中頭獎
- 美國總統若想在白宮炒飯 原來有這些暗號...
- 愛河交管 高雄燈會遇返工人車
- 中途下車驚喜更多─北印度私房景點大公開
- 好友反目亂刀砍 只因一桌麻將
- 企鵝雪地散步不稀奇 來看山羊散步吧
- 賀歲國片票房慘跌 破億無望-豬式幽默失靈 52赫茲首戰排名居次
- 警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
- 臉書還沒退燒！Q4獲利多1倍 用戶數破18億
- 聯合國秘書長籲川普盡速解除旅行禁令
- 首發團邀員工與鄉親 機捷今起試營運
- 北北基宜大雨特報 全台18縣市注意強風
- 年假衝選票》賢瑜郝吳柱 拜廟訪眷村
- 自由廣場》憑什麼資格抽「國運籤」？
- 亞洲合唱團主唱約翰威頓病逝
- 雲林台灣燈會 8米素還真就位
- 熊本熊領銜開幕 動漫節今起跑
- 接不到南韓地氣 潘基文不選總統了
- 探子迷途警送回 獨居嬤噙淚感恩
- 大腿拉傷難對付 復發率高達33%
- 歐洲理事會主席︰川普新政 禍害歐洲
- 搶匪壓車想落跑 3秒就犁田
- 《社論》台灣需要放手一搏
- 陳勢安SOP失效 挑女友靠感覺
- 政府幫貪官減刑 羅馬尼亞人民怒了
- 張凱貞「睡著了」 雙打首輪掰
- 社頭清水岩走春 「泡腳池」一位難求
- 顧立雄函詢黨產 馬、洪有回信 朱未回
- 21歲獅代力量 先發投手卡位戰
- 《健康充電站》大腸癌醫學講座
- 邀歐巴馬訪台？ 外交部積極研議
- 微熟男 星野源 大谷亮平 藤岡靛 最夠味
- 涉與美有關叛國罪 俄逮3網路安全專家
- 英國會通過授權政府開始談判脫歐
- ◎健康小叮嚀
- 春夏彩妝 雙頰自然光采
- 4縣市大雨特報 明冷氣團減弱各地回溫
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台股開盤漲54.30點 報9502.25點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分