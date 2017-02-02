聯準會維持利率不變 美股小漲
2017-02-02 08:23
美聯準會主席葉倫（Janet Yellen）（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）利率決策在今天凌晨公布，決定維持利率不變，且表示經濟將溫和成長，帶動美國主要股市上揚，道瓊漲26.35點或0.14％，報1萬9890.94點；一掃連跌3天的頹勢。
美股之前受到新總統川普移民限令的衝擊，連續 3天收黑，不過，在受到蘋果等企業財報亮眼的激勵，加上聯準會利率政策不變，股市終於反轉跌勢，歐股在美股開盤前就已經提前反應，開出紅盤。
道瓊工業指數上漲 26.35 點，來到 1萬9890.94 點，漲幅 0.14％。
那斯達克指數上漲 27.866 點，來到 5642.652 點，漲幅 0.50％。
標準普爾 500 指數上漲 0.68 點，來到 2279.55 點，漲幅 0.03％。
費城半導體指數上漲 15.8306 點，來到 960.1091 點，漲幅 1.68％。
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