| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

聯準會維持利率不變 美股小漲

美聯準會主席葉倫（Janet Yellen）（美聯社）

2017-02-02  08:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）利率決策在今天凌晨公布，決定維持利率不變，且表示經濟將溫和成長，帶動美國主要股市上揚，道瓊漲26.35點或0.14％，報1萬9890.94點；一掃連跌3天的頹勢。

美股之前受到新總統川普移民限令的衝擊，連續 3天收黑，不過，在受到蘋果等企業財報亮眼的激勵，加上聯準會利率政策不變，股市終於反轉跌勢，歐股在美股開盤前就已經提前反應，開出紅盤。

道瓊工業指數上漲 26.35 點，來到 1萬9890.94 點，漲幅 0.14％。

那斯達克指數上漲 27.866 點，來到 5642.652 點，漲幅 0.50％。

標準普爾 500 指數上漲 0.68 點，來到 2279.55 點，漲幅 0.03％。

費城半導體指數上漲 15.8306 點，來到 960.1091 點，漲幅 1.68％。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美國聯準會Fed 美股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式鮮味雜炊
蔬食什錦湯
焗烤千層餃子皮
苦瓜去苦回甘4招
轉寄

標題：聯準會維持利率不變 美股小漲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月2日‧星期四‧丁酉年正月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.