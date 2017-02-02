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美聯準會維持利率不變

2017-02-02  03:20

〔中央社〕美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布維持利率不變。並且承認在川普勝選後，消費者和企業的信心提高。

經過2天的會議後，聯邦公開市場委員會（FOMC）今天在聲明中說：「消費者和企業的信心最近已經改善。」

聯準會決策者重申，他們預期美國經濟將溫和成長，勞動市場還可能「進一步有些增強」，通貨膨漲率也可能恢復到2%。

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