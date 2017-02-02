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大企業收益報告亮麗 歐股上揚

2017-02-02  02:04

〔中央社〕由於西門子和富豪汽車收益報告及中國大陸和美國經濟數據亮麗，歐洲主要股市上揚。

道瓊歐洲600指數漲3.08點或0.86%，報363.20點。

英國股市FTSE 100指數漲8.50點或0.12%，報7107.65點。

法國股市CAC 40指數漲45.68點或0.96%，報4794.58點。

德國股市DAX指數漲124.19點或1.08%，報11659.50點。

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