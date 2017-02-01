印度打黑錢及逃稅 現金交易上限30萬盧比

印度政府宣布第2波打擊黑錢及逃稅的措施，4月起將限制現金交易上限。（彭博）

2017-02-01 23:55

〔記者楊芙宜／台北報導〕印度財長賈特里宣布，從4月1日起，印度現金交易不得超過 30萬盧比（約新台幣近15萬元）。這是繼印度總理莫迪去年11月廢鈔政策後，第二波打擊黑錢和逃稅措施。

根據印度財政部1日公布的預算報告書，印度2016年 4月到2017年3月會計年度經濟成長率6.5%，低於先前預估的7%；不過，在廢鈔政策後，印度政府預期經濟更快回升，2017至2018年度預估成長6.75%至7.5%。

賈特里說，4月起對現金交易設立限制的禁令，是由最 高法院特別調查小組提出。該小組報告中指出，印度大量未登記的財富以現金方式存在，在考慮各國現行對現金的規定、各種報告及法院意見後，認為有必要對現金交易「訂定上限」。

莫迪去年11月8日突然宣布廢除面額500元和1000元紙鈔的法定效力，聲稱此舉在打擊腐敗、黑錢和逃稅。這2種紙鈔占印度流通貨幣86%。