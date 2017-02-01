張忠謀返抵台灣 夫人攙扶走下機坪通關
2017-02-01 22:37
台積電董事長張忠謀日前傳出在美國夏威夷跌倒受傷，張忠謀（後左）1日晚間與妻子張淑芬（後右）一起返台，兩人經從停機坪經由商務中心通關後離開桃園機場。（記者朱沛雄攝）
〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台積電董事長張忠謀日前傳出在美國夏威夷跌倒受傷，張忠謀今天晚間與妻子張淑芬一起返台，兩人經從停機坪經由商務中心通關後離開桃園機場。
張忠謀自夏威夷搭乘華航CI017班機，在晚間9時40分回台，張忠謀搭乘該班機返台消息傳出後就成為媒體關注的焦點，不過張忠謀並沒有循正常模式通關入境，而是從停機坪經由商務中心通關。
張忠謀日前傳出在夏威夷住家泳池畔跌倒受傷，他下飛機時，由夫人張淑芬攙扶走下停機坪，右眉上方傷口依稀可見。
張忠謀夫婦由環宇商務中心人員陪同走下機坪後，隨即搭車前往商務中心通關入境。
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