2/1大年初五 大樂透、大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-02-01 20:58
大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕今（2月1日）大樂透、大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：
大樂透：04、09、11、32、43、47，特別號：44。
49樂合彩：04、09、11、32、43、47。
大樂透春節大紅包：02、08、10、17、19、35、38、40、41、44。
大福彩：15、21、22、24、27、32、40，特別號05。
今彩539：07、13、15、17、25。
39樂合彩：07、13、15、17、25。
3星彩：858。
4星彩：1674。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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