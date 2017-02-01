2/1大年初五 大樂透、大福彩、今彩539 開獎囉！

大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

2017-02-01 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕今（2月1日）大樂透、大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大樂透：04、09、11、32、43、47，特別號：44。

49樂合彩：04、09、11、32、43、47。

大樂透春節大紅包：02、08、10、17、19、35、38、40、41、44。

大福彩：15、21、22、24、27、32、40，特別號05。

今彩539：07、13、15、17、25。

39樂合彩：07、13、15、17、25。

3星彩：858。

4星彩：1674。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」