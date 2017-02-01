上市櫃公司治理評鑑 金管會：4月底前公布結果

2017-02-01 16:05

〔記者王孟倫／台北報導〕今天是春節連假最後一天，明天台股將新春開紅盤。金管會表示，為引領市場邁向良好的公司治理，並提供投資人選股參考，證交所已經著手辦理第三屆公司治理評鑑作業，預計4月底前公布所有上市櫃公司評鑑結果；屆時，除頒獎表揚評鑑優良公司，並就評鑑表現較差之公司，持續加強輔導及定期追踪改善情形。

金管會證期局表示，為強化我國企業公司治理，提升企業自發性改善公司治理的意願及行動力，已規劃建置「公司治理評鑑」，作為推動我國公司治理最重要的市場機制之一，並督導證交所的公司治理中心於2014年建置公司治理評鑑系統。

「台灣的公司治理評鑑，在亞洲排名第四！」證期局官員說，自從發布公司治理藍圖、並全面實施公司治理評鑑以來，經過近年來努力推動與宣導，國內各項公司治理實務之品質，均有顯著提升

根據2016年亞洲公司治理報告（CG Watch 2016）發布亞洲各國公司治理評比結果，在亞洲11個受評國家中我國排名第4名，僅落後新加坡、香港與日本，但優於南韓、中國等，且與前次（2014年）排名第6名相較、進步2名，為受評國家中進步最多。

證期局官員表示，我國公司治理的名次前進，顯見我國公司治理已獲得國際專業治理機構之肯定。例如：在股東權益方面，2016年度採用逐案票決及電子投票之公司，分別大幅成長68％與105％、董監事選舉採候選人提名制度者亦增加43％。

其次，在董事會運作部分，截至2016年底，我國已設置獨立董事及審計委員會之上市櫃公司所佔比重，分別達91％及33％；另外，編製企業社會責任報告書之公司亦逐年成長，截至20165年底，出具家數已達356家。

金管會強調，公司治理評鑑可協助公司檢視本身優缺點，奬勵公司治理表現優良的公司，並提供投資人，瞭解標的企業在整體市場中之治理表現相對位置，作為其投資選股參考。