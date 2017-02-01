農曆春節 ATM跨行提現逾300億元

2017-02-01 15:51

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天表示，依據財金公司統計，從春節假期開始至2月1日中午止，ATM（自動化服務機器）跨行提現金額為321.3億元，跨行轉帳金額為200.1億元，整體ATM提現與轉帳的運作狀況順暢。

央行指出，為確保農曆春節期間，民眾使用ATM跨行提現及轉帳順暢，央行於春節前促請各金融機構留存充足資金於跨行清算專戶。

央行表示，經查，春節假期前最後一個營業日（1月26日）各金融機構留存該專戶的餘額高達1,574.09億元，約為平日的3.9倍。