公平會新舊任主委交接 陳添枝勉：真正做到獨立性

2017-02-01 15:38

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天舉行新舊任主委交接，在行政院政務委員陳添枝監交下，舊任主委吳秀明擔任主委8年，任期昨天是最後一天，新任主委黃美瑛今天正式上任。

陳添枝致詞時指出，公平會是獨立機關，不受政黨輪替跟內閣改組影響，新舊委員都能安心做完任期，且公平會成立至今24年，從此次主委、委員順利交接來看，公平會不但是維持市場競爭秩序重要機構，也真正做到獨立性。

公平會今天舉行新舊任主委交接，第9屆主委黃美瑛今天上任，包括副主委彭紹瑾及新任委員郭淑貞、洪財隆也於今天就職，黃美瑛等4人是由去年10月底由行政院長林全提名，並經立院12月20日院會同意，行政院今年1月4日任命，任期將從今天起至民國110年1月31日。