| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

黃美瑛掌公平會：修法增訂搜索扣押權

公平會今天舉行新舊任主委交接，在政務委員陳添枝監交下，新任主委黃美瑛正式上任。（記者廖千瑩攝）

2017-02-01  13:57

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天舉行新舊任主委交接，第九屆主委黃美瑛正式上任，黃美瑛在致詞時表示，為了有效偵破聯合行為違法行為，將在公平法修法增訂搜索扣押權，以直接取得事業內部違法關鍵證物，以遏阻不法。

公平會今天舉行新舊任主委交接典禮，在政務委員陳添枝監交下，新任主委黃美瑛正式上任，包括公平會首屆委員、總統府資政吳榮義、公平會首屆副主委廖義男均到場觀禮。

黃美瑛一上任，也當場宣布將修法賦予公平會搜索扣押權，且列為她上任推動的首要任務之一。

不過公平會過去就曾修法推動增訂搜索扣押權，一度差點順利過關，但「卡在幾個委員」最後功敗垂成，公平會副主委彭紹瑾今天就說，這部分會努力推動，目前也獲得幾個委員支持。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公平會 搜索扣押權 黃美瑛
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：黃美瑛掌公平會：修法增訂搜索扣押權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.