黃美瑛掌公平會：修法增訂搜索扣押權

公平會今天舉行新舊任主委交接，在政務委員陳添枝監交下，新任主委黃美瑛正式上任。（記者廖千瑩攝）

2017-02-01 13:57

〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會今天舉行新舊任主委交接，第九屆主委黃美瑛正式上任，黃美瑛在致詞時表示，為了有效偵破聯合行為違法行為，將在公平法修法增訂搜索扣押權，以直接取得事業內部違法關鍵證物，以遏阻不法。

公平會今天舉行新舊任主委交接典禮，在政務委員陳添枝監交下，新任主委黃美瑛正式上任，包括公平會首屆委員、總統府資政吳榮義、公平會首屆副主委廖義男均到場觀禮。

黃美瑛一上任，也當場宣布將修法賦予公平會搜索扣押權，且列為她上任推動的首要任務之一。

不過公平會過去就曾修法推動增訂搜索扣押權，一度差點順利過關，但「卡在幾個委員」最後功敗垂成，公平會副主委彭紹瑾今天就說，這部分會努力推動，目前也獲得幾個委員支持。