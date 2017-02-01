張忠謀無大礙 台積電：董事長下週會上班

台積電董事長張忠謀下週將上班。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-01 10:42

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今發佈聲明，對於昨晚媒體報導董事長張忠謀在夏威夷摔傷一事，表示目前已與董事長取得聯繫，知道董事長並無大礙、作息正常，並將於今晚返台，下周就會進公司上班。謝謝大家的關心與祝福。

昨晚電視媒體報導張忠謀在夏威夷自家泳池畔不慎摔倒，恐重傷需緊急返台就醫，引起關切；但張忠謀與夫人張淑芬搭乘華航CI017班機從夏威夷回台，被《世界日報》拍到照片，外傳重傷非事實，張忠謀僅輕微擦傷，行動也自如。