最新台灣富豪榜 4人財富暴增百億...

鴻海董事長郭台銘。（歐新社資料照）

2017-02-01 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕根據《壹週刊》最新公布最新的台灣50富豪，有4名富豪財富暴增百億以上，其中首富仍是鴻海董事長郭台銘，光是去年財富增加191.65億，個人身價累積達1786.6億元，其次是富邦金控董事長蔡明興的263.88億元，與第1名差距甚大。

台塑集團總裁王文淵因繼承父親王永在遺產，共增加165.97億元，是財富年度增加第2多，成為台灣第11富豪。而財富增加百億的第3、第4名，則是大立光的陳世卿與蔣翠英，因去年大立光股價年漲幅飆漲67%，分別增加102.71億元和100.72億元，同時也是第4、第5富豪。

光寶集團董事長宋恭源去年財富增漲57%，為富豪第46名。窗簾業的億豐3兄弟，粘耿豪、粘凱隆、粘肇紘3人，去年財富成長近5成。

台灣富豪前10名依序為鴻海董事長郭台銘、富邦金控董事長蔡明興、台灣大哥大董事長蔡明忠、大立光前董事長陳世卿、大立光股東蔣翠英、廣達董事長林百里、台達電創辦人鄭崇華、大立光執行長林恩平、台積電董事長張忠謀、正新輪胎董事羅明和。