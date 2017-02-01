張忠謀返台現身機場：輕微擦傷

2017-02-01 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀昨驚傳在夏威夷住家的泳池畔跌倒受傷，國民黨籍台北市議員王欣儀在臉書指估計張忠謀傷勢不清，將緊急返台救治，但台積電發言人否認。張忠謀31日現身機場時，接受媒體拍攝，也讓傳言不攻自破。

驚傳跌倒重傷，需緊急返台就醫的張忠謀，31日現身機場，經協調後，同意《世界日報》記者拍攝照片，照片顯示他身上僅有些微擦傷，行動自如，絲毫沒有不便之處，證實傳言非事實。

據悉，張忠謀與夫人張淑芬31日中午搭乘華航CI017班機自夏威夷返台，上午11時許張忠謀夫婦由華航檀香山分公司總經理黃達方等人陪同至貴賓室，預計2月1日晚間9時半抵達。