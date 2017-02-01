日央行行長稱保護主義會使全球貿易縮小
2017-02-01 04:20
〔中央社〕共同社報導，日本央行行長黑田東彥今天在貨幣政策會議後的記者會上表示警惕，稱保護主義會使全球貿易縮小。他把美國列為全球經濟風險的因素，強調了關注川普政府動向的立場。
他同時針對日本被批評可能引導日圓貶值進行制衡，稱日本央行政策不以匯率為目的。
美國總統川普的強硬政策下市場出現動搖，今天日經指數下跌超過300點。經濟界也紛紛對前景感到不安。
此前對川普政策的期待使得全球範圍股價上揚。但如今退出跨太平洋夥伴協定（TPP）和禁止7個伊斯蘭國家國民入境等獨斷的總統令接連下達，也有意見開始對股價持續高漲持懷疑態度。
日本經濟團體聯合會會長(木神)原定征今天指出，退出TPP對美國而言並無好處。此外還批評其違背了全球經濟的可持續發展。
黑田就川普政府的政策表示，一般而言「減稅和基礎設施投資將推動經濟成長」，同時指出「保護主義政策恐使全球貿易縮小，使經濟成長減速」。
關於美國的政策運作，他稱「將對全球經濟和國際金融市場產生很大影響」。黑田認為自由貿易的重要性是國際上共有的認識，稱「保護主義強勢蔓延的可能性較小」。
川普主張在替代TPP的雙邊貿易協定中寫入防止操縱匯率等，對貿易夥伴國的貨幣貶值表示了不滿。黑田稱日本央行的政策「不以匯率為目的」，表示不接受央行引導日圓貶值的這一批評。
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