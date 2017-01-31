歐元區去年成長率趕超美國 GDP增1.7％
2017-01-31 23:28
官方數據顯示，歐元區去年度以1.7%的經濟成長率超越美國的1.6%，為8年來首見。（彭博）
〔記者楊芙宜／台北報導〕歐盟統計局週二公布一連串經濟數據，歐元區上季（去年第4季）國內生產毛額（GDP）經季節調整後，季增率0.5%、年增率1.8%，優於預期及先前預估；2016整年度，歐元區GDP成長率達1.7%，8年來首見成長率超越美國！
美國上週公布的2016年度GDP成長率僅1.6%，創2011年來最疲弱水準。2008年全球金融海嘯以來，歐元區去年度以1.7%的經濟成長率，首次超越美國。
歐盟官方數據顯示，歐元區1月份通膨率也加快升溫，年增率從去年12月的1.1%急升至1.8%，已非常接近歐洲央行通膨目標（略低於2%）；德國、法國和西班牙的物價指標都上揚。
不過，歐元區的核心通膨（不計能源和生鮮食品價格波動）持穩，僅年增0.9%。
歐元區失業率也創7年多低點，12月份失業率降至9.6%，為2009年5月（希臘債務危機爆發前）以來最低。
IHS Global Insight經濟學家阿契爾警告，「歐元區可能難以維持當前這股成長趨勢」，主要面臨今年潛在的龐大政治不確定性，以及通膨升溫，恐削弱消費者購買力。
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