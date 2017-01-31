1/31大年初四 大樂透、百萬紅包… 獎號看這裡！

大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

2017-01-31 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月31日）大樂透、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大樂透：04、11、16、28、33、46，特別號：17。

49樂合彩：04、11、16、28、33、46。

大樂透春節大紅包：03、04、05、13、16、19、21、26、33、34。

今彩539：01、06、08、09、18。

39樂合彩：01、06、08、09、18。

3星彩：941。

4星彩：3547。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

今彩539獎號。（自東森財經新聞YouTube）

三星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）