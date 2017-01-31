張忠謀驚傳夏威夷泳池跌倒 傷勢不輕

2017-01-31 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀驚傳在夏威夷住家的泳池畔跌倒，眼睛周圍位置受傷、傷勢不輕。

根據壹電視報導，張忠謀在住家泳池畔跌倒，傷到眼睛附近，由於傷勢不輕，目前正緊急返台接受治療。

對此，台積電發言人指出並未接獲相關消息，並且表示：「此消息應該是假的，因為董事長發生任何事，我會第一時間得知並證實。」