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買氣強強滾！ 刮刮樂賣到缺貨

2017-01-31  16:40

〔記者盧冠誠／台北報導〕雞年刮了嗎？！台灣彩券祭出史上最大加碼，加上好天氣助陣，很多彩券行不僅電腦彩券業績長紅，刮刮樂更是賣到缺貨，必須等後天銀行開門才能再去掃貨、補庫存。

台北市通化街金財神彩券行老闆邢紀藩表示，一掃去年春節受到南台地震的衝擊，今年電腦彩券買氣較去年同期成長超過10倍，就連刮刮樂也被掃光，今年是非常好的開始。

今年是大年初四，邢紀藩特別舉辦「接財神、送紅包」活動，他笑說，有位從台南上來的小妹妹，擲出12個聖筊，當場獲得1萬元現金及紅包1個。

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  • 台北市通化街金財神彩券行老闆邢紀藩大年初四舉辦「接財神、送紅包」活動。（記者盧冠誠攝）

    台北市通化街金財神彩券行老闆邢紀藩大年初四舉辦「接財神、送紅包」活動。（記者盧冠誠攝）

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