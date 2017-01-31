川普禁令美股重挫 道瓊跌破2萬大關
2017-01-31 08:32
〔即時新聞／綜合報導〕美國川普總統限制移民政策遭到強大爭議，引發市場不安，美股全面重挫，道瓊大跌122點，摜破上週站上的2萬點大關。
川普政府移民政策衝擊市場，分析師認為，可能引發更多貿易保護主義出現，造成貿易障礙，美國本土大咖企業嚴辭批判川普，包括星巴克、Google更提出策略，對難民伸出援手槓上川普。
今天收盤美股，道瓊指數下挫122.65點或0.61%，以19971.13點作收；標準普爾指數跌13.79點0.60%，收在2280.90點；科技股那斯達克指數跌47.07點或0.83%，收5613.71點。
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