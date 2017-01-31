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川普震撼 歐股收跌

2017-01-31  01:44

〔中央社〕全球股市因美國總統川普下達的爭議性入境禁令而受震撼，交易商指出，這可能只是川普未來製造亂局的初試身手而已。

歐股開盤陷入頹勢，CMC Markets公司分析師休森（Michael Hewson）說，投資人已開始對川普「不損及美國經濟」的能力失去了信心。

倫敦FTSE 100指數下挫66.01點或0.92%，以7118.48點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌132.38點或1.12%，收在11681.89點。

巴黎CAC 40指數跌55.34點或1.14%，收4784.64點。

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