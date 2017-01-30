大樂透、百萬紅包、威力彩… 各項獎號看這裡！

2017-01-30 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月30日）大樂透、大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大樂透：10、19、26、29、43、45，特別號：20。

49樂合彩：10、19、26、29、43、45。

大樂透春節大紅包：02、04、06、14、18、22、24、26、39、47。

威力彩：第一區：03、07、08、10、18、31。第二區：04。

38樂合彩：03、07、08、10、18、31。

今彩539：04、08、11、22、37。

39樂合彩：04、08、11、22、37。

3星彩：680。

4星彩：3348。

「春節大紅包」對獎方式：

10中6即中獎：加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透，每期均加開10個春節大紅包獎號，購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個，即為中獎。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」