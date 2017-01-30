| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大樂透、百萬紅包、威力彩… 各項獎號看這裡！ 台灣女網賽》詹謹瑋旗開得勝 台美配雙打晉8
 首頁 > 財經

大樂透、百萬紅包、威力彩… 各項獎號看這裡！

2017-01-30  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月30日）大樂透、大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大樂透：10、19、26、29、43、45，特別號：20。

49樂合彩：10、19、26、29、43、45。

大樂透春節大紅包：02、04、06、14、18、22、24、26、39、47。

威力彩：第一區：03、07、08、10、18、31。第二區：04。

38樂合彩：03、07、08、10、18、31。

今彩539：04、08、11、22、37。

39樂合彩：04、08、11、22、37。

3星彩：680。

4星彩：3348。

「春節大紅包」對獎方式：

10中6即中獎：加開「春節大紅包」獎項之各期大樂透，每期均加開10個春節大紅包獎號，購券者只要對中當期10個春節大紅包獎號中的任6個，即為中獎。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

廣告
  • 大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

    大樂透獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

  • 大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

    大樂透春節大紅包獎號。（擷自東森財經新聞YouTube）

  • 今彩539獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    今彩539獎號。（自東森財經新聞YouTube）

  • 三星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    三星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

  • 四星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    四星彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

  • 威力彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

    威力彩獎號。（自東森財經新聞YouTube）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大樂透 威力彩 春節紅包 百萬紅包
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：大樂透、百萬紅包、威力彩… 各項獎號看這裡！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.