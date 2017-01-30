這家彩券投注站 同日開出7組100萬紅包加碼獎

鄒秀珍經營的這家彩券投注站，同日開出7組100萬紅包加碼獎。（記者李容萍攝）

2017-01-30 20:04

〔記者李容萍／桃園報導〕過年期間，各投注站買氣超旺，台彩加開大樂透和春節大紅包，位於桃園市平鎮區、由桃園市肢體傷殘協進會常務監事鄒秀珍經營的晉億投注站，在大年初一同日開出7組的100萬大紅包的加碼獎，經營7年的投注站也沾了喜氣，這幾天買氣更旺！

桃園市肢體傷殘協進會理事長呂學淵表示，下肢裝有義肢的鄒秀珍，也是桃園市彩券經銷人員職業工會常務監事，出社會後就投入公益團體，因為具有會計專長，近30年來都負責協會財務一職，多年前他接任全國身心障礙者公益彩券權益推動聯盟及桃園彩券工會理事長時，鄒秀珍同時協助三個團體的財務，在社團裡占有一席之地，所謂「有德才得之」，長年的默默付出，這次才同時開出7組100萬元的加碼獎。